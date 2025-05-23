Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Yurdunuseven\'i Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Kayseri İl Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven'i makamında ağırladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Kayseri İl Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki teşkilat mensupları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, gönül belediyeciliği anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Kayseri'de hayata geçirilen projeler ve vatandaş odaklı hizmetler görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak yatırımlarda istikrar ve kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için Sayın Milletvekilimiz ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet yolunda, birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirilirken, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi. - KAYSERİ