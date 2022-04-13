Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret

13.04.2022 12:01
Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir ve Aksaray'da vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, bazı temaslarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir ve Aksaray'da vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, bazı temaslarda bulundu.

Ziyaretler çerçevesinde Başkan Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ile Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı makamında kabul eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Büyükkılıç'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Becel ile bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, Valilik Şeref Defteri'ni imzalarken, Vali Becel ziyaretin anısına Başkan Büyükkılıç'a hediye takdim etti. Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Savran ile bir süre görüştü. Nevşehir'deki turizm potansiyeli ile Kayseri'deki turizm zenginliği konusunda ortak hareket etmek için sık sık Nevşehir Valisi ve Belediye Başkanı ile bir araya gelen Büyükkılıç, Nevşehir'e bir kez daha ziyarette bulunarak çevre illeri ziyaretini sürdürdü.

Kayseri'nin komşusu turizm kenti Nevşehir ziyaretinin ardından Aksaray'a geçen Büyükkılıç, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya ziyaret gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aydoğdu, "Değerli büyüğümüz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaretimize geldiler. Onur duyduk, mutlu olduk. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" derken, Başkan Büyükkılıç da "Misafirperverlikleri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Valilik ziyaretinden sonra Büyükkılıç, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i de makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün de olduğu ziyaretten ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret

YORUMLAR
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Memduh Büyükkılıç, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret - Son Dakika
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