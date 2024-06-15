Başkan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu, mesajında babaların aile ve toplum üzerindeki vazgeçilmez rollerine dikkati çekti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların sadece ailenin ekonomik yükünü taşıyan kişi olmadığını, aynı zamanda çocukların ilk öğretmenleri, rehberleri ve en büyük destekçileri olduğunu vurguladı. Babaların fedakarlık ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla çocuklarına örnek olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Babalarımız, hayatımız boyunca bizlere doğruyu ve yanlışı öğreten, her zaman yanımızda olan kahramanlarımızdır. Onların öğretileri ve bize verdikleri değerler, hayatımızın her alanında bize rehberlik etmeye devam ediyor. Güven, samimiyet, güçlü duruş, gayret ve dürüstlüğün temelini babalarımızdan aldığımız sevgiyle hayatımızda inşa ediyoruz " dedi.

Başkan Çavuşoğlu, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, babası Ali Rıza Efendi, şehit ve gazilerimizin babaları ile kendi babam olmak üzere, tüm babalarımıza saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Her biri, bizim için birer kahramandır ve onların değerini her zaman bilmeliyiz" dedi. Başkan Çavuşoğlu, babalarına duydukları sevgiyi ve saygıyı göstermek için bu özel günü fırsat bilen çocuklara da seslenerek, "Bu özel gün, babalarımıza olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmek için güzel bir fırsattır. Herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum ve tüm babalara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ