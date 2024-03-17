Başkan Celal Kadooğlu\'ndan Çanakkale Zaferi kutlama mesajı

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Celal Kadooğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihi için de bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Milletimizin topyekun mücadelesinin ortak eseri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutluyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Kadooğlu, mesajında, "Bundan 109 yıl önce, Çanakkale'yi geçmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı milletimiz, aziz vatanın bir karış toprağını vermemek için büyük bir azim, kararlılık ve inançla hareket ederek tarihe altın harflerle yazılan büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren, yokluk ve yoksulluk içindeki bir milletin yeniden varoluş mücadelesinin adıdır. Başka bir milletin boyunduruğunda yaşamaktansa ölmeyi tercih eden bir milletin topyekun direnişinin destanıdır Çanakkale. Çanakkale'de, canlarını hiçe sayarak büyük bir destan yazan şehit ve gazilerin torunları olarak, ülkemiz için daha çok çalışıp üretmeye devam ederek onlara layık olma gayretimizi sürdüreceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. Yıldönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, vatan için canlarını ortaya koyan isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP