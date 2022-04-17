Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu

17.04.2022 16:32
Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Yetimler Günü nedeni ile Tarihi Kurşunlu Han'da yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Yetimler Günü nedeni ile Tarihi Kurşunlu Han'da yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her yıl Ramazan ayının 15'inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü nedeni ile Kurşunlu Han'da kurulan Kardeşlik Sofrasında yetimlerle iftarını açtı. İftar programına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar programında yetimlerle bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yetim çocukları tek tek ziyaret ederek, çocuklara hediyeler takdim etti. Birlikte açılan iftarın ardından Kurşunla Han içerisinde kurulan sahnede çocuklar, Kurşunlu Han avlusunda yapılan etkinlikte çocuklar kendileri için dağıtılan pamuk şekerleri alarak Hacivat - Karagöz gösterisini büyük bir keyifle izlediler. - MANİSA

Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu
Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu
Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu

YORUMLAR
500
TUZLA'DA YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU TUZLA'DA YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Kurşunlu, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement