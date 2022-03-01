Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi

01.03.2022 08:01
Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'ye otogar müjdesi verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'ye otogar müjdesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan ile birlikte yeni yapılacak otogar alanında incelemelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, burada satış yapmaları için kadın kooperatiflerine özel bir alan ayıracaklarının da altını çizdi. Toplam 42 bin metrekarelik alanda 3 bin 500 metrekarelik kapalı inşaat alanı sahasında Söke'ye yakışacak bir otogar yapacaklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Alanda otobüs ve minibüs peronları, alışveriş alanları, otopark, Söke'yi tanıtan alanlar yer alacak. Nisan ayında ihalesini yapıp bir yıl içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. Böylece Söke de modern ve çağdaş bir otogara kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu ayrıca bir dükkanı kadın kooperatiflerine ayıracaklarını belirtip, "Kadınlarımız burada kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri satarak hem Aydın'ı tanıtacaklar hem de aile bütçelerine katkı sunacaklar" dedi.

Başkan Çerçioğlu daha sonra eski TARİŞ depolarının bulunduğu alana geçerek burada yapılacak olan park alanında da incelemelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu Söke'de vatandaşlarla da bir araya gelerek onların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinledi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi
Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi
Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi
Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan Söke'ye otogar müjdesi - Son Dakika


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