Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde

25.07.2022 22:27
Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugün saat 18.15 sıralarında Argavlı Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale etti.

Başkan Çerçioğlu incelemelerde bulundu

Yangının duyulmasının ardından bölgeye hareket eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu, yangın bölgesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, "Söke ilçemizin Argavlı mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 11 arazöz, 14 tanker, 5 iş makinesi, 86 yangın müdahale personeli ve 158 destek personelimiz ile müdahale ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu yangın bölgesinde - Son Dakika

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