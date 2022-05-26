Başkan Ceritoğlu Sengel 3 yılını anlattı: "Görevimi sonuna kadar hakkıyla yapacağım"

İZMİR - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, göreve geldiğinden bu yana geçen 3 yılı, "Dayanışma ve Çalışmayla 3 Yıl" sunumuyla anlattı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve geldiğinden bu yana geçen 3 anlattığı sunum, Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Salonunda gerçekleşti. Adaylığından bu yana geçen süreci anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, bugüne kadar yapılanların yanı sıra gelecek projeler hakkında da bilgi verdi.

Atılan tüm adımların halkın istek ve ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, göreve geldiğinde belediyenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara değinerek, "Bizim için ilk önce önemli olan o döneme kadar doğru düzgün ödenmeyen emekçinin maaşıydı. Emekçinin maaşı günü gününe, ay aksatmadan, son olarak ikramiyelerin büyük çoğunluğu da olmak üzere ödendi. Hepimizin bir kararı vardı. Belediyeyi ve Selçuk'u hak ettiği değere ulaştırmaktı. İşte bu yüzden şu an vergi borcumuz yok. Canla başla çalışan bir ekibin üyesiyim. Başkanlık sadece temsili" dedi.

Selçuk'ta 3 yıl boyunca tamamlanan yollara değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Yollar yürünmez yollardı. İşin içine altyapı çalışmaları girmesiyle doğal olarak yollarımız harap durumdaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tek tek hangi yollarda sıkıntı varsa o yolları yapmayı başladık. Daha sonra pandemi döneminde İller Bankasından aldığımız kredi ile yolları yapmaya başladık. Bazı yollar çok zor bitiyor çünkü altyapı sorunu var. Her altyapının geçtiği yerde yol yapmak zorundayız. Arazi yollarımızı yapmaya devam ettik" diyerek ilçe genelinde yapılan tüm yolların, parkların ve yapısal değişikliklerin eski yeni hallerini slaytlarla katılımcılara anlattı.

"Önce esnaf para kazansın"

Ekonomi ve yollarla ilgili sorunların yanı sıra Selçuk'un tanıtımı için yapılan çalışmalara da değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gelir gelmez yaptığımız işlerden bir tanesi esnafın ve halkın para kazanmasıydı. Selçuk ekonomisi tarım ve turizm olarak ikiye ayrılıyor. 'Önce esnafa para kazandırmalıyız' dedik. İşte yüzden Efeslim Kart Projesi ile yardıma ihtiyacı olanlara verdiğimiz destek, kentin esnafına kazanç oldu. Esnaf için Efeslim Kart tek başına yeterli değildi. O yüzden yerli ve yabancı ziyaretçinin artması gerekiyordu. Bunun en güzel yöntemlerinden bir tanesi hem Pamucak'ı tanıtmak, hem ilçenin her yerini tanıtmak hem de esnafın para döngüsünü sağlamaktı. O yüzden Gezgin Fest ile başladık. 40 bin ziyaretçi ve kampçı Selçuk'un içine girdi. Sonra EFEST'i düzenledik. Efes'te, Saint Jean'da konserler düzenledik. Bunların hepsine Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geldi. Bu ziyaretler esnafa para kazandırdı. Köyden kalkınmayı sağlamak için Belevi'de şeftali şenliği, Gökçealan'da üzüm şenliği yaptık. Bu şenliklerde tezgahını açan bütün köylü para kazandı. Hem tanıtıma hem kentin ekonomisine katkı sunduk" dedi.

Yapılan bütün işlerin hepsinin her şeye rağmen gerçekleştiğinin altını çizen Ceritoğlu Sengel, "Pandemi edebiyatı yapmayacağım. Çünkü bu sunumun adı 'Dayanışma ve Çalışmayla Geçen 3 Yıl'. O yüzden esnafımızın hep baştacı olduğunu, onların kazanmasıyla belediyeye olan kiralarını ödeyeceğini biliyorduk. Esnafın kazanması demek aslında Selçuk Belediyesi'nin kazanması demekti. Onların kazanması demek Selçuk Belediyesi'nin kazandığını dönüp halka teslim etmesi demekti. İşte o yüzden Efeslim Kart'ı, İftar Kart'ı oluşturduk. İşte o yüzden kampları, festivalleri düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. İşte o yüzden Intterrail Turkey, Camprail gibi organizasyonlarla biz pandemi döneminde bile 5-6 bin kampçıyı buraya getirdik. Bu kent ekonomisine müthiş katkı sağladı. O yüzden kamplara, şenliklere ve festivallere devam edeceğiz. Bu sene ayrıca Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası U20 geliyor. Esnaf hazırlıklı olsun" diye konuştu.

"Hastane için üzerimize düşeni yaptık"

Hastane ile ilgili Selçuk Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığının altını çizen, aday olduğu dönemde hastane için doğru olan yerin belirtilen yer olmadığını, doğru yeri bildiklerini ancak Selçuk'a tam teşekküllü bir hastane yapılmasının şart olması sebebiyle konuyu hiçbir zaman siyasete malzeme etmediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "2 yıl önce ruhsata imzamı attım. Ama daha önce planların değişmesi gerekiyordu, sadece bu hastanenin parseli için onay verdim. Projeyi tamamladık, hastaneyi de ilgililer yapar diye düşünüyorum. Hastanenin yapılması aşamasında bize ne düşüyorsa yapacağımızı bilin. Tabi önce ihalenin yapılması lazım. Ekonomi sadece belediyeleri, esnafı, halkı vurmadı, her yeri vurdu. İhaleye çıkılacaktı, giren olmadı. Daha hala ihale tarihi yok. Mutlaka yapılmalı. Selçuk Belediyesinde hastane sorunu defteri kapandı. Selçuk Belediyesi, hastane konusunda üzerine düşeni yaptı" dedi.

Hastaneyi ve Selçuk'u ilgilendiren hiçbir meseleyi asla siyasete malzeme yapmadıklarını belirten Ceritoğlu Sengel, "Hiçbir şekilde Selçuk'a faydası olacak bir şeyden geri durmuyoruz, geri durmayacağımızı da beyan ediyoruz. Şanslıyım, meclis üyelerimizin hepsi Selçuk'un faydasına ise Selçuk'un çıkarına ise hepimiz aynı konumdayız diyor. O yüzden güzel bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek istiyoruz" diyerek 'Efes Bizimdir' imza kampanyasıyla elde edilen kazanımın altını bir kez daha çizdi.

"Kültür merkezi geliyor"

"Dayanışma ve Çalışmayla Geçen 3 Yıl" sunumunda Selçuk'un gelecek projelerine de değinen Ceritoğlu Sengel, "Pamucak çok kıymetli bir sahil ve değerlendirilmesi lazım. Kanal Projesi'nin Pananos'a kadar olan kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihalesine girerek 5 tane büfe yapma hakkı elde ettik. Büfelerden birini yapıyoruz. Büfemizi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izin, yer ve şekil esasına göre yaptık. Geri kalanları da elektrik bağlantısının alt yapısı yapıldıkça yapacağız. '5 Hedef 50 Proje'de yer alan Pamucak Alanı Projesine başladık. Kanalın sol tarafında 70 bin metrekareden oluşan 400 ağaç olacak bir yeşil alanı oluşturmaya başladık, Selçuk rahat nefes alsın diye. '5 Hedef 50 Proje' içinde yer alan kültür merkezi için bir proje çizdirdik. Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tiyatro ve sinema gösterimlerin yapılabileceği, konferansların yapılabileceği, spor salonumuzun da projeleri çizildi. Haziran ayında ihaleye çıkacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Beni yıldıramaz"

Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bizim hayallerimiz var. Biz biliyoruz ki uçmak için kanatlara değil hayallere ihtiyaç var. Ben o aday olduğumda mitinglerde 'tutunun hayallerinize' dedim. Pandemi, ekonomik kriz, başka bir şey; Selçuk aşkından vazgeçmeyecek olan ve çocuğunu burada yetiştirmek için sonuna kadar direnecek olan beni yıldıramaz. Hayallerimizin hepsini gerçekleştirene kadar, bu hayalleri gerektirirken yeni bir vizyon katana kadar Selçuk'tan vazgeçmeyeceğimi biliyorum ama daha da önemli bir şey var; halkın teveccühü olursa, belediye başkanlığında o dayanışmayı bir araya getirebilirsem ben bana verilen bu görevi sonuna kadar ver hakkıyla yapmaya devam etmek isterim. Benim bu kentle ilgili hayallerim var dedim. Bu kentle ilgili hayallerimi CHP iktidarında Selçuk Belediye Başkanı olarak gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.