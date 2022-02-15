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Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz"

15.02.2022 12:32
Başkan Çolakbayrakdar: "Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz"

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti.

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını belirterek, "Tesisimizi çocuklarımıza hizmet veren bir eğitim yuvası haline getirdik" dedi. Tesiste gönüllerince hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar ise kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Çocuk Kulübü'nde çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip, onlarla keyifli vakit geçiren Başkan Çolakbayrakdar, gitar, bağlama, resim ve ebru gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izledi. Hünerlerini sergileyen kursiyerlerin performansı göz doldurdu. İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. İnşa ettikleri modern tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, " Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Çocuk Kulübü'nün kursları ve etkinlikleriyle hem eğlenen hem öğrenen çocuklarımız, vakitlerini daha keyifli ve daha eğitici geçiriyorlar. Çocuklarımızın bu mutluluğu, her şeye değerdir. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Mutluluklarını dile getiren çocuklar ise kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz' - Son Dakika


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