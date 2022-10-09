Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde

09.10.2022 11:48
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik Kulübü üyeleri ile liseli öğrencileri, Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Anadolu'nun iç denizi Kuşçu Marina'da ağırladı.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik Kulübü üyeleri ile liseli öğrencileri, Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Anadolu'nun iç denizi Kuşçu Marina'da ağırladı. Gençlerle yakından ilgilenip, onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerin her zaman yanında olduklarını ve gençleri düzenli bir şekilde Kuşçu Marina'da ağırlamaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Anadolu'nun iç denizi Kuşçu Marina'da düzenlenen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul müdürleri ile öğretmenleri, Gençlik Kulübü üyeleri ve liseli öğrenciler katıldı. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina'da gençleri misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onların gönüllerini fethetti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, onlarla sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de geri çevirmedi. Kuşçu Marina'nın eşsiz manzarasında doyasıya eğlenen gençlerle keyifli vakit geçiren Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle gençlerle buluşmamıza vesile olan sayın valimize teşekkür ediyorum. Kuşçu Marina'ya ilk defa gelen gençler, Yamula Barajının güzelliklerini keşfettiler. Bundan sonra düzenli etkinlilerle gençlerimizi Kuşçu Marina'ya getirmeye devam edeceğiz. Rutin faaliyetlerle gençlerimizi, Kuşçu Marina'da buluşturacağız. Okullarda yaptığımız tüm etkinlikleri ve bu sene ilkini yaptığımız Kocasinan Teknoloji Festivali'ni (KOCAFEST) daha teferruatlı yapacağız. Yeteneklerini keşfetmek isteyenlerin her zaman yanındayız. Bugünkü etkinlikte üniversite öğrencilerinin yer aldığı Gençlik Kulübü üyeleri ile liseli öğrencileri bir araya getirip, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı sağladık" ifadelerine yer verdi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Özellikle Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7'den 70'e herkes bu farklılığı hissetsin diye farklı yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler, gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlikle keyifli bir gün yaşayan gençler, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, gençlik, Marina, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde - Son Dakika

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