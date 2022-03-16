Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde

16.03.2022 13:00
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlere ve çocuklara yönelik tesisler kazandıracaklarını, teknoloji tabanlı atölyelerin sayısını artıracaklarını, birçok etkinliğe ve projelere imza atacakları belirterek, müjde üstüne müjde verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlere ve çocuklara yönelik tesisler kazandıracaklarını, teknoloji tabanlı atölyelerin sayısını artıracaklarını, birçok etkinliğe ve projelere imza atacakları belirterek, müjde üstüne müjde verdi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda gençlere ve çocuklara yönelik yeni projelerin görüşüldüğü toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, Meclis Üyesi Filiz Ertürk ile ilgili birim müdürü ve öğretmenler katıldı. Geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere, daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için 'Ortak aklı' daha fazla harekete geçirerek, onların etkin şekilde yer alacağı yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuk Kulübü tesisini yeniden yenileyeceğiz. Mevcutta bir adet olan Çocuk Kulübü tesisinin sayısını artıracağız. Mevcut Mimarsinan tesisinin yanı sıra Ziyagökalp ve Beyazşehir olmak üzere toplam 3 adet Çocuk Kulübü tesisi olacak. 7-14 yaş arası çocuklarımıza el becerisi, tiyatro, sanatsal faaliyetler gibi eğitimler veriyoruz. Akıl oyunları ve görsel sanatlar gibi faaliyetlerle Çocuk Kulübümüzü bu şekilde şekillendireceğiz. Gençlik Merkezlerimizi ise yeniden tasarlayacağız. Mevlana Mahallesi'ndeki tesisimizi, gençlere hitap eden mekan haline dönüştüreceğiz. Çocuk Kulübü'nde yetişen çocuklarımızı, burada daha profesyonel olarak yetiştireceğiz. Gençlik Merkezlerimizde gençlerimizin, kitap okuduğu ve ders çalıştığı Sinan Kütüphanelerini mahalleler içerisinde yaygınlaştıracağız. General Emir tesisimiz gibi gençlerin teknoloji tabanlı uygulama yapabilecekleri atölyeyi de hayata geçireceğiz. Özellikle gençlik ve çocuk korosuna büyük önem veriyoruz. Etkinlikler ve aktivitelerin daha fazla olması için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gençlerin; spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, onların etkin şekilde yer alacağı yeni proje ve çalışmaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise eğitim ve öğretime her zaman verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde - Son Dakika


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