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Başkan Çolakbayrakdar: "Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz"

02.12.2021 12:11
Başkan Çolakbayrakdar: "Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akademik Meslek Odaları İstişare Toplantısı kapsamında 18 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Akademik Meslek Odaları İstişare Toplantısı kapsamında 18 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için 'Ortak aklı' daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen ilk toplantıda; oda temsilcileriyle tek tek sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri sunabilmek için çalıştıklarını vurguladı. Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Meslek ve odalar, şehrin ihtiyaçlarının giderilmesi ve çözüm metotları konusunda bakış açılarının ortaya koyması anlamında son derece önemlidir. Amacımız; şehir içerisinde akademik oda temsilcileri, başkanları, yöneticileri ve üyelerinin kendi mesleki birikimleriyle şehir adına neler yapılabilir? Yaşadığımız şehri 'Ortak akıl' ile dizayn etmek istediğimizde öneriler neler olur ? Bu bakış açılarını sentezleyip, neticede insan odaklı yaklaşımla herkesi ilgilendirebilecek, daha güzel bir şehri inşa edebilmektir. Şehrimizde vatandaşlarımızın talep bulunduğu ilk kurum belediyelerdir. Her konuda belediye akla gelir ve çözüm üretilir. Şükür Allah'a vatandaşlarımızdan her gelen talebe çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Tabiki 'Ortak akıl' ile bunları yönetmek ve doğru yönlendirmek en güzel tarafıdır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için yapılması gereken ne varsa ellerinden geldiğince hız kesmeden çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Oda temsilcileri ise daha yaşanabilir Kayseri için yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Akademik Meslek Odaları İstişare Toplantısı'na; Diş Hekimleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Tabip Odası, TEB 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Meteoroloji Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz
Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz
Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz
Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz
Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz
Başkan Çolakbayrakdar: Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Ortak akıl ile daha güzel bir şehir inşa edeceğiz' - Son Dakika


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