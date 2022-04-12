Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

12.04.2022 10:39
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde altın madalya sahibi olan Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde altın madalya sahibi olan Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Antrenör Gürbüz Yıldız yönetiminde katıldıkları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve takım halinde yer aldıkları Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde topladıkları altın madalyalarla Ardahan'ın yüz akı olan genç sporcuları, Başkan Demir unutmadı. Restoranda verdiği iftar yemeğinde bilek güreşçileri ile buluşan Başkan Demir ve eşi Zuhal Demir, başarılı gençlerle yakından ilgilendi. - ARDAHAN

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

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Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Türkiye, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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