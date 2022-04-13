Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği'nin iftar yemeğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği'nin iftar yemeğine katıldı

13.04.2022 09:44
Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği'nin iftar yemeğine katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Levent Pehlivan'ın başında olduğu Sevdamız Ardahan Derneğinin verdiği iftar yemeğine katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Levent Pehlivan'ın başında olduğu Sevdamız Ardahan Derneğinin verdiği iftar yemeğine katıldı.

Başkan Demir, Ramazan ayı dolayısıyla çadır açarak iftar yemeği veren Sevdamız Ardahan Derneğinin sürpriz misafiri oldu.

Dernek Başkanı Levent Pehlivan ve çadırda bulunan vatandaşlarla beraber iftarını açan Başkan Faruk Demir yaptığı açıklamada; "Levent Pehlivan kardeşimize şehrimize katkıları ve bu hizmetinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Başkan Demir, çalışmaları inceledi Başkan Demir, çalışmaları inceledi Emniyetten muhtaç ailelere gıda yardımı Emniyetten muhtaç ailelere gıda yardımı

LEVENT PEHLİVAN, Faruk Demir, Ramazan, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği'nin iftar yemeğine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği'nin iftar yemeğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement