Başkan Deveci: "Her tarafımız ateş çemberi" - Son Dakika
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Başkan Deveci: "Her tarafımız ateş çemberi"

26.02.2022 18:19

Başkan Deveci: "Her tarafımız ateş çemberi" Atakum'da Atatürk'ü Anlamak konulu konferanslar başladı Atakum Belediyesi tarafından düzenlenecek "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferanslardan ilki bugün yapıldı.

Başkan Deveci: "Her tarafımız ateş çemberi"

Atakum'da Atatürk'ü Anlamak konulu konferanslar başladı

SAMSUN - Atakum Belediyesi tarafından düzenlenecek "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferanslardan ilki bugün yapıldı.

Atakum Belediyesi organizasyonunda alanında uzman kişiler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan konferanslar düzenlenecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar çeşitli konuşmacıların katılımıyla 5 konferans yapılması planlanıyor. "Atatürk'ü Anlamak" başlığı altında gerçekleştirilecek konferanslarda çeşitli alt başlıklarda konuşmalar yapılacak.

"İslam'da Hilafet ve Atatürk" alt başlığındaki ilk konferans bugün Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsrafil Balcı konuya ilişkin salona hitap etti. İsrafil Balcı, Onur Anıtı'na saldırı yapıldığı bir dönemde Atatürk'ü anlatmanın çok daha önem kazandığını belirterek organizasyon için Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye teşekkür etti.

"Her tarafımız ateş çemberi"

Başkan Cemil Deveci ise "Her tarafımız ateş çemberi. Niye Mustafa Kemal Atatürk diye sorarsanız, öncelikle bir asker. Ömrü savaş meydanlarında geçmiş. Ülkesini elinden kurtardığı Anzak askerlerinin analarına yazdığı mektubun dünyada bir örneği yok. Ülkesine kast etmiş çocukların askerlerin analarına 'Sizin çocuklarının bizim çocuklarımızla koyun koyuna yatıyorlar, onlar artık bizim çocuklarımız' diyor. Bundan daha derin, bundan daha samimi barış çağrısı ne olur? 1923'ten bu yana Yunanistan'dan başlamış, İran'a kadar, Libya'ya kadar tüm sınırdaki ülkelerle barış anlaşması imzalamış. Kadınlara, gençlere bunu anlatmamız gerekiyor. Bu coğrafyadaki ülkelere de bunu anlatmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Deveci: Her tarafımız ateş çemberi
Başkan Deveci: Her tarafımız ateş çemberi
Başkan Deveci: Her tarafımız ateş çemberi

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Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Balcı, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Deveci: 'Her tarafımız ateş çemberi' - Son Dakika


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