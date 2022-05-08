Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak" - Son Dakika
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Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"

08.05.2022 10:12
Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmalarıyla birlikte yol yapım ve onarım işlemlerinin de hız kesmeyeceğini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmalarıyla birlikte yol yapım ve onarım işlemlerinin de hız kesmeyeceğini söyledi.

Başkan Erdem, Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafta içi ve hafta sonu demeden, mesai kavramı olmadan hizmet ürettiğini ifade ederek, cadde ve ara sokaklarda önceden tespit edilen bozuk yolların bakım, onarım ve asfaltlama işlemlerinde hummalı bir çalışma süreci başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin Namık Kemal Mahallesi'nin ardından Burhaniye Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Başkan Erdem, her mahalleye eşit hizmet üretme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhan'ın tamamına yayılacak çalışmaların bozuk, bakımsız hiçbir yol kalmayana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADANA

Başkan Erdem: Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak
Başkan Erdem: Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak

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Fen İşleri Müdürlüğü, Hülya Erdem, Ceyhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdem: 'Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak' - Son Dakika


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