Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı - Son Dakika
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Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı

12.04.2022 11:41
Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle gece nöbeti tutan polisleri yalnız bırakmadı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle gece nöbeti tutan polisleri yalnız bırakmadı.

Ceyhan'ın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan polislere teşekkür eden Başkan Erdem, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve 6 Ocak Şehit Reşat Coşkun Polis Merkezi'nde gece nöbeti tutan polis memurlarını ziyaret etti.

Polislerle sohbet eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan, Adana ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katan tüm fedakar polis memurlarına teşekkür etti.

Polis memurlarıyla uzun süre sohbet eden Başkan Erdem, vatanın her karış toprağı için canını dişine takan polislerin haklarının ödenemeyeceğine dikkat çekti.

Ziyaret ettiği polisler aracılığıyla Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Başkan Erdem, "Kahraman polislerimizin, askerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin daha huzurlu ve sakin bir görev yapmaları en büyük temennimizdir. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ADANA

Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı
Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı

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Hülya Erdem, Ceyhan, Nisan, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdem, gece nöbeti tutan polisleri unutmadı - Son Dakika


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