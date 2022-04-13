Başkan Ergün, Kadir Gecesi'ni Kula'da idrak etmeye davet etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, meclis üyelerinin ve Manisalıların 27 Nisan'da idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Kula'da bulunan Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevresinde yapılan düzenlemeyle inanç turizmine önemli bir katkı sağladıklarını belirten Başkan Ergün, meclis üyelerini ve Manisalıları 27 Nisan'da Kadir Gecesi'ni, Emre Mahallesi'nde idrak etmeye davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin ve Manisalıların Kadir Gecesi'ni kutladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kadir Gecesi'ni Kula ilçesinde idrak etmek için çalışma yaptıklarını belirten Başkan Ergün, "27 Nisan'da bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ni inşallah idrak edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Yüce Allah, tüm iyi dileklerimizi, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Kadir Gecesi'ni Kula ilçemizde yenilemesini yaptığımız Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nde inşallah karşılayacağız. Hepinizi ve tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Hep birlikte inşallah Ramazan Bayramı'na da sağlık ve sıhhatle kavuşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bayramınızı da şimdiden kutluyor, inşallah daha güzel ve mübarek günlerde bir arada oluruz diyorum" dedi. - MANİSA