Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

03.03.2022 09:08
Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

Manyas Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulu yapıldı. Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanlık görevine mevcut başkan Fevzi Karakaş güven tazeleyerek tekrar seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Cihat Şimşek yaptı. Manyas Süt Üreticileri Birliği'nin faaliyet, hesap raporları okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek liste halinde girilen seçimleri Fevzi Karakaş ve ekibi kazandı. Fevzi Karakaş'ın Yönetim Kurulu İbrahim Cicibaş, İrfan Kurt, Raşit Güler, Özkan Karakış, Denetim Kurulu ise Mehmet Sonuk, Halil Yağcı ve Faik Buz'dan oluştu. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Güçlü birlik güçlü üretici sloganıyla yapmış olduğumuz genel kurulumuzda bizlere tekrar bu görevi tevdi eden üreticilerimize teşekkür ederiz. Amacımız süt üreticisinin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Güveninize layık olmak için gayretlerimiz devam edecektir." dedi. Kongreye Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Şoförler Odası Başkanı Aslan Pilaz, birlik üyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif yönetimleri ile üreticiler katıldılar. - BALIKESİR

Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi
Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

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Süt Üreticileri Birliği, Balıkesir, Türkiye, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi - Son Dakika


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