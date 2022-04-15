Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti - Son Dakika
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Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti

15.04.2022 17:25
Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk ederek, bir süre sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk ederek, bir süre sohbet etti.

ANESİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette ANESİAD'ın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Şube Başkanı Doğaner, Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de birlikte güzel işlere imza atmak istediklerinin altını çizerek, misafirperverliğinden ötürü Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, "Bugün bizler kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimizi iletiyorum. Daha öncede belediyelerimizi ve kıymetli başkanlarını ziyaret ederek, bazı öneri ve tavsiyelerimizi kendileri ile paylaşmıştık. Osman Güder başkanımız ile de Battalgazi üzerine bazı önemli istişarelerde bulunacağız. Bu güzel misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

"İş insanlarının önleri açık olmalı"

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "ANESİAD başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bir ülkede iş insanlarımız ve sanayicilerimiz ne kadar güçlü olursa, toplumumuzda o kadar güçlü olur. İş insanlarımızın önünü her zaman açarak onlara destek olmamız lazım. Bugüne kadar merkezi hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar iş insanlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bir bölgede iş insanı varsa orada işsizlik problemi hemen azalır. İlçemiz Malatya'nın en eski yerleşke yeri ve bölgemizde çok sayıda fabrikamız mevcut değil. Bizlerde bölgemize sanayicilerimizin gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de sürekli iş insanlarımız ile istişare içerisindeyiz. Derneğimizdeki iş insanlarımız Anadolu'nun bağrından çıkmış ve kendi tırnaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışan kardeşlerimizden oluşuyor. Bugün de başkanımız ve kıymetli üyeleri bizleri ziyaret ettiler. Birlikte neler yapabiliriz? bunun istişaresini yaptık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti
Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti
Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti

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Osman Güder, Malatya, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder'e iş adamlarından istişare ziyareti - Son Dakika


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