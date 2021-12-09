Üye Girişi
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi - Son Dakika

Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi

09.12.2021 14:47
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarıyla istişare ve hizmet toplantısında bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarıyla istişare ve hizmet toplantısında bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Güder, "Battalgazi'de yaşayan herkesin fikri bizim için değerlidir" dedi.

Battalgazi'de bulunan 103 mahallenin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmesi ile büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 18 muhtarla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla Eskimalatya Yaşam Müzesi'nde düzenlenen istişare ve hizmet toplantısında muhtarların sorun ve görüşlerini dinleyen Başkan Güder, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda muhtarlara teşekkür plaketi takdim eden Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi için hep birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

"Battalgazi'de yaşayan herkesin fikri bizim için değerli"

Muhtarların katkılarıyla mahallelere daha hızlı ve faydalı hizmetler ürettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Eskimalatya bölgesinde görev yapan muhtarlarımızla bir araya geldik. Eskimalatya kadim bir yer ve buraya çalışmaları uygun bir şekilde yürütmek lazım. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Tarihi bir ilçe olmamız nedeniyle burada bir çok çalışmanın yapılması lazım. Öncesinde çalışmalar yapıldı ve emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde inşallah buradaki tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğim Ankara ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız ve Vakıflar Genel Müdürümüz ile bir araya geldik. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'mizdeki tarihin yeniden ayağa kaldırma noktasında projelerimize destek verecekler. Çok verimli geçen bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetler ve ulaşımla alakalı sorunları olduğunu bizlere aktardılar. Bizde belediye olarak elimizdeki tüm imkanları ve olanakları seferber edip muhtarlarımıza desteklerimizi arttıracağız. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Battalgazi'de yaşayan herkesin fikri bizim için değerli" dedi. - MALATYA

Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? 14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! 14:44 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! 14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor 14:20 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha'yı büyük bir tehlike bekliyor Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Son Dakika Haberleri
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturuculu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
14:24 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
14:23 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor         
14:50
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement