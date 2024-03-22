Başkan Günel: 'Ben size aşığım' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Günel: 'Ben size aşığım'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini Ege Mahallesi'nde yaptı. Başkan Günel, Kuşadası'nın geleceği ve hizmetleri hakkında konuştu.

22.03.2024 19:42  Güncelleme: 19:46
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Başkan Günel: "Ben size aşığım"

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini Ege Mahallesi'nde yaptı. Binlerce Kuşadalının katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan Başkan Ömer Günel "Kuşadası belediye başkanlığına ilk kez aday gösterildiğim 2019 yılında da mitinglerimi Ege Mahallesi ile başlatmıştım. 5 yıllık görev süremin sonunda sizlerin karşısına tüm sözlerini tutmuş; alnı ak, başı dik olarak gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Desteğinizle önümüzdeki 5 yılda Kuşadası'nı hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız" dedi.

Kuşadalılar tarafından meşale, pankart ve çiçeklerle karşılanan Başkan Ömer Günel'in Ege Mahallesi mitingi, Kuşadası Belediyesi'nin 5 yıl boyunca yaşama geçirdiği çalışmalar ile ilgili faaliyet filmi gösterimi ile başladı. Ardından sahneye çıkarak binlerce Kuşadalıya seslenen Başkan Ömer Günel'in konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Ege Mahallesi'nin Kuşadası'nın en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Günel, 5 yıllık görev süresinde mahalleye 30 milyon 370 bin TL yatırımla 9 kilometre yeni yol kazandırıldığını ve alt yapı sorunlarının giderildiğini söyledi.

5 yıl boyunca Kuşadası'nın kaynaklarını Kuşadalılar için harcadıklarının altını çizen Başkan Ömer Günel, "2019 yılında asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir belediye devraldık. Kendinden olmayan belediyeleri yoksulluğa mahküm eden, onlara desteği kesen bir zihniyete karşı Kuşadası olarak, Kuşadalılar olarak direndik. Dedik ki, bu kentin kaynakları bu kentin insanlarına yeter. Bu kentin kaynakları bu kentin ihtiyaçlarına yeter. ve hiç kimseye muhtaç olmadan, kimseden bir kuruş istemeden bu kentin kaynaklarını, bu kentin insanları için harcadık. Bunu 2 yıllık pandemi döneminde yaptık. Bunu 1,5 yıldır devam eden ekonomik krize rağmen yaptık. Elazığ depremi ile başlayan İzmir depremi ile biten inanılmaz kötü geçen bir 5 yıl içinde yaptık. Şimdi bir de hayal etmenizi istiyorum. Bütün bu krizlerin yaşanmadığı, bütçemizin bu kadar iyi hale getirildiği, yatırıma kaynak ayırabildiğimiz bir belediye ile Kuşadası'nda önümüzdeki beş yılda neler yapabiliriz. Sadece hayal etmenizi istiyorum. Kuşadası kendisine yeter. Kuşadası'nın ekonomisi doğru kullandığında Kuşadası'nın ihtiyaçlarına yeter" dedi.

Başkan Günel, 31 Mart seçimlerinin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu: "2019'dan önceki Kuşadası'nı hayal etmenizi 2019'dan sonra da beş yılı iyi düşünmenizi istiyorum. Mazeret değil, çözüm üreten, her kuruşunuza sahip çıkıp bu memlekete hizmet edene mi oy vereceksiniz? Yoksa geldiği andan itibaren koltuğunda oturup manzara izleyene mi? Kime vereceksiniz? Düşüneceksiniz. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkanı mı oy vereceksiniz? Kadınımızın, erkeğimizin en sıkıntılı zamanında yanında olana mı oy vereceksiniz? Can dostlarımıza sokaktaki böceğe, çiçeğe, köpeğe, kediye sahip çıkanı mı oy vereceksiniz? Yoksa onları hiç umursamayanı mı oy vereceksiniz? Kime oy vereceksiniz? Bunun kararını siz vereceksiniz. Benim ne yaptığımı biliyorsunuz. Benim nasıl çalıştığımı biliyorsunuz. Bir maceraya mı oy vereceksiniz yoksa hizmet çağının devamına mı oy vereceksiniz? Buna siz karar vereceksiniz. Çocuklarımıza 77 tane park yaptım. Kadınlarımızın yanında olmak için sosyal donatı alanları yaptım. Sizler evinize rahat gidin diye çocuklarımızın sütünü, beslenme çantasını, evimizin kömürünü verdim. Sadece bunu yapmakla kalmadık. Kuşadası'nda turizm projelerine bile imza atmak zorunda kaldık. Niye bir turizm kentinde yaşıyoruz? Dünyanın hiçbir yerinde turizm kenti belediyesi yoksullukla mücadele etmez. Biz 5 yıl boyunca aynı zamanda yoksullukla mücadele ettik. Depremzedemizin de yanında olduk. En yoksulumuzun da yanında olduk. Depremzedemizi de ağırladık. Buraya herhangi bir şekilde gelmiş ihtiyaç sahibi misafirimize, kendi hemşehrilerimize de sahip çıktık"

Tüm bunları merkezi hükümetten bir tek kuruş dahi almadan yaptıklarını belirten Başkan Günel, "Sanıyorlar ki biz bu kadar hizmeti bir yerlerden para geliyor da yapıyoruz. Dünden bugüne bir fark yok. Dünden bugüne fark, eşkıya çetelerine geçit yok dedik. Dünden bugüne fark, bu memleketin her kuruşuna sahip çıktık. Dünden bugüne fark, çok çalıştık, bahane üretmedik, çözüm ürettik. İşte fark bu" dedi.

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Ege, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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