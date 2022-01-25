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Başkan İmamoğlu mobilya fuarında - Son Dakika

Başkan İmamoğlu mobilya fuarında

25.01.2022 16:43
Başkan İmamoğlu mobilya fuarında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı. Başkan İmamoğlu, fuarda mobilya sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi ve Kayserili firmaların stantlarını ziyaret etti.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı açıldı. Mobilya Fuarı'nın açılışına katılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ve sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. İmamoğlu ayrıca Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ile fuarda stantları bulunan Kayseri firmalarını da ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası 825 katılımcının yer aldığı İstanbul Mobilya Fuarı 30 Ocak Pazar günü sona erecek. - KAYSERİ

Başkan İmamoğlu mobilya fuarında
Başkan İmamoğlu mobilya fuarında
Başkan İmamoğlu mobilya fuarında
Başkan İmamoğlu mobilya fuarında

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Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul, Kayseri, Tüyap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan İmamoğlu mobilya fuarında - Son Dakika


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