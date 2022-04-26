Başkan Işık, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Işık, gençlerle buluştu

26.04.2022 11:40
Başkan Işık, gençlerle buluştu

Her akşam iftar öncesinde ve sonrasında özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kütahya Belediyesi bahçesi, yine gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor.

Her akşam iftar öncesinde ve sonrasında özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kütahya Belediyesi bahçesi, yine gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Belediye Başkanı Alim Işık, iftar sonrasında bahçede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve gençlerin taleplerini dinledi.

Çekirdeğini, çerezini, topunu alıp Belediye Bahçesine gelen gençler, her akşam farklı görüntülere sahne oluyor. Kimi gençlerimiz evcil hayvanlarını gezdirirken, kimi gençlerimiz top oynayarak eğleniyor. Çocukları ile birlikte de bahçeye gelen aileler bahar akşamlarının keyfini çıkartıyor.

İftar sonrasında bahçede oturan ve top oynayan gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerle ve hemşerileriyle sohbet etti. Gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Işık, vatandaşların ikramlarını kabul ederek, gençlerle birlikte voleybol oynadı, sürpriz doğum günü kutlamasına katıldı. - KÜTAHYA

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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık, gençlerle buluştu - Son Dakika


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