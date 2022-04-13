Başkan Işık, gençlerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Işık, gençlerle görüştü

13.04.2022 11:20
Başkan Işık, gençlerle görüştü

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kökmen ve Muhammed Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. AB Projeleri ve Euro Destek hakkında bilgi veren Kökmen ve Demir, Başkan Işık'a, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

AB projelerini önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık, gençlerle görüştü - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:19 Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Işık, gençlerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement