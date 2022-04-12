Başkan Işık: "Sendikalaşma ve sendikal hakların kullanılmasına önem veriyoruz" - Son Dakika

Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendika temsilci ve şube başkanları, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Işık, Kütahya Belediyesi olarak sendika, sendikalaşma ve sendikal hakların kullanılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Gök beraberinde, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Altınok, Türk Büro Sen Şube Başkanı Tahsin Aslan, Türk Enerji Sen İl Temsilcisi Sadettin Aslan, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Behçet Cemal Türkkan, Türk Tarım Orman Sen İl Temsilcisi Erdal Altun, Türk Büro Sen Şube Başkan Yardımcısı Serdar Çilenmez, Türk Yerel Hizmet Sen Başkan Yardımcısı Mustafa Özay ile birlikte, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı, makamında ziyaret etti.

Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak sendika, sendikalaşma ve sendikal hakların kullanılmasına önem verdiklerini ifade etti. Yapılan ziyaret için şube başkanları ve il temsilcilerine teşekkür eden Başkan Işık, sendika başkanları ve yöneticilerine görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA