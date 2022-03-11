Başkan Işık'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

11.03.2022 19:16
Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cuma namazı sonrası Bahçelievler Mahallesinde, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Dinler ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Başkan Işık, hayırlı bereketli işler diledi. Başkan Işık, esnaf gezisi sonrasında Mahalle Muhtarı Ramazan Çatladan'ın mahalle ile ilgili taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan esnaf ziyareti
Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

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Belediyeden aydınlatma çalışması Belediyeden aydınlatma çalışması Girişimci kadınlar bilgilendirildi Girişimci kadınlar bilgilendirildi

Alim Işık, Kütahya, Esnaf, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık'tan esnaf ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Işık'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
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