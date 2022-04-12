Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz"

12.04.2022 12:22
Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye başkanlığı görevini çok arzu ettiğini ve severek başkanlık makamına geldiğini dile ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye başkanlığı görevini çok arzu ettiğini ve severek başkanlık makamına geldiğini dile ifade etti.

Doğduğu ve doyduğu topraklara hizmet edebilmek için en iyi imkanlara sahip makamın belediye başkanlığı makamı olduğunu hatırlatan Başkan Işık, belediye başkanlığı görevi için 3 kez aday olduğunu hatırlattı. Başkan Işık, "Kütahyalı hemşehrilerimizin emanetini bugüne kadar leke getirmeden taşımanın onuru içindeyim. Şu anda Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz. Açık kapı belediyecilik anlayışı ile belediyemize gelen her hemşehrimiz istediği zaman görüşebileceği bir imkanı sunduk ve bugüne kadar da yaklaşık 350 bin hemşehrimizi ağırladım" dedi.

Görev süresi içerisinde kalan iki yıllık dönemde Kütahya'ya değer katacak, Kütahya'yı hak ettiği yere taşıyacak projelerin hayata geçeceğini ifade eden Başkan Işık, "Yorucu ve yoğun olmasına rağmen, hiçbir zaman neden bu göreve geldim dediğim an olmadı. Çok severek ve isteyerek yaptığım, bu görevi yerine getirmek içinde çok emek verdiğim bir makamdayım. Bu makamdan bir beklentim yok. Anadolu'nun gariban bir çocuğu olarak, bu topraklara olan borcumu en iyi şekilde ödeyebileceğim makam olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kütahya'nın çok özel ve güzel bir il olduğunu hatırlatan Başkan Işık, başka illerde olmayan, kendine has güzelliklerin Kütahya'da olduğunu ifade ederek, "Kütahya'ya yolu düşenlerin güzelliklerimizi görmeden geçmemelerini tavsiye ediyorum. Kütahya UNESCO Şehirler Ağına girmiş bir il olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları alanında Dünya'da 49 şehir var. Dünya'nın 49 şehrinden birisi de Kütahya" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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Belediye Başkanlığı, Kütahya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık: 'Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz' - Son Dakika


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