Başkan Kibar: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kibar: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz"

16.05.2022 15:09
Başkan Kibar: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, spor alanında ilçenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, gençlik ve spor yatırımlarının artacağını söyledi.

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, spor alanında ilçenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, gençlik ve spor yatırımlarının artacağını söyledi.

Tesisleşme hamlesi ile Fatsalı gençler, futboldan yüzme, voleyboldan basketbol olmak üzere farklı alanlarda tesislere kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü ile hazırlanan projeler çerçevesinde Fatsa'ya 6 adet halı saha, 8 adet basketbol voleybol sahası, bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet il tipi gençlik merkezi, 3 adet tenis kortu ve 500 kişi kapasiteli bir adet sentetik çim saha yapılıyor. Halı saha, basketbol sahalarından oluşan 14 spor tesisinden bazılarının yaz ayına kadar faaliyete girmesi bekleniyor.

Gençlerin heyecanla beklediği ve yapımı tüm hızıyla devam eden 14 spor tesisinden birisi olan Yalıköy basketbol voleybol sahasının yapımı tamamlanırken, diğer spor sahalarının imalat ve montaj yapım işleri ise devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençlere yapılan yatırımları ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek arzusuyla, Fatsamızı sporun merkezi haline getirmek için söz verdiğimiz yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Yalıköy'deki basketbol voleybol sahamızın yapımı tamamlandı. Diğer spor sahalarımızın da imalat ve montaj yapım işleri hız kesmeden sürüyor. Yaz ayına kadar birkaç tane daha halı saha, basketbol voleybol sahamız hizmet girmiş olacak. Yarı olimpik yüzme havuzu projemiz yılsonuna kadar tamamlanmış olacak. Önümüzdeki hafta 3 tenis kortu, il tipi gençlik merkezi ve 500 kişi kapasiteli bir adet sentetik çim sahanın ihalesine çıkacağız. Biz işbirliğine, güç birliğine ve gönül birliğine inanıyoruz. Birlikte aşkla, sevdayla bu memleketimize hizmet etmeyi görev biliyoruz. Eser bırakmak, hizmet etmek, gönüller yapmak şiarıyla çalışıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Başkan Kibar: İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz
Başkan Kibar: İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz
Başkan Kibar: İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz

YORUMLAR
500

basketbol, voleybol, gençlik, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kibar: 'İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:19:05. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kibar: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement