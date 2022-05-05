Başkan Kılca: "Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kılca: "Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu"

05.05.2022 16:07
Başkan Kılca: "Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu"

Konya'nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerle ilçedeki hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini söyledi.

Konya'nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerle ilçedeki hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini söyledi.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda personelle bayramlaşan Belediye Başkanı Kılca, bayram süresince özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti. Kılca, "İlçemizde altyapıdan üstyapıya, fen işleri, park ve bahçe işlerinden kültür ile sosyal projelere kadar daha birçok alanda başarı hikayeleri yazılıyor. Yeni asfalt plentimiz yapıldı ve hizmete girdi, tesisler içerisindeki hizmet binasının inşaatı devam ediyor. Bu yıl ilçemize onlarca park yaptık. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu yeşil seferberliğimiz görevimiz sürecince de devam edecek. Diktiğiniz her fidan her ağaç insanlığa hizmet edecek. Dolayısıyla bu çabanız, inşallah sadaka-i cariye olarak da hanelerinize yazılacağına inanıyorum. Bunların hepsi yeni bir sıçrama ve çıtanın yükselmesi demektir. Bu süreçte emek veren ve alın teri döken tüm personelimizi kutluyorum. Karataylı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahı için ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, Karatay'da görev yapan mahalle muhtarları da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek bayramlaştı. - KONYA

Başkan Kılca: Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu
Başkan Kılca: Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu
Başkan Kılca: Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu

YORUMLAR
500
Konya'dan kısa kısa Konya'dan kısa kısa AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılca: 'Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu' - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kılca: "Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement