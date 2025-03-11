Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ortak Buluşma Alanı'nda ailelerle bir araya geldi ve parkta oynayan çocuklarla keyifli anlar geçirdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, geçtiğimiz ay ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan Dokumapark'taki Ortak Buluşma Alanı'nı (OBA) ziyaret etti. Başkan Kocagöz, OBA'da etkinlik düzenleyen ailelerle bir araya gelerek onların memnuniyetini sordu, talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca, alanın önündeki parkta eğlenen çocuklarla sohbet etti. Başkan Kocagöz, OBA'nın vatandaşların özel günlerini keyifli bir şekilde geçirebileceği sosyal bir belediyecilik hizmeti olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimiz burada doğum günlerinden altın günlerine, çocuk ve bebek partilerinden gençlik buluşmalarına kadar birçok etkinliği ücretsiz olarak düzenleyebilir. Şehit yakınları, dul ve yetimler ile sosyal yardım alan aileler buradan öncelikli hizmet alabilecek. Bu alan, dayanışma ve paylaşma kültürümüzü daha da güçlendirecek" dedi. - ANTALYA