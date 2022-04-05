Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi - Son Dakika
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Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

05.04.2022 13:11
Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Solaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Solaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kocaispir, istek ve talepleri dinleyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Solaklı Cumhuriyet, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.

Devam eden üç yeni muhtarlık binası çalışması, altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda bakım onarım ve imara açılacak yeni yollarla ilgili mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunan Başkan Kocaispir, kırsal bölgelerdeki mahallelere sağladıkları hizmetlerin artacağının müjdesini verdi.

Yapımına destek sağladıkları Solaklı Hilal Cami inşaatında da incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin caminin peyzaj çalışmalarına destek vereceğini belirtti. - ADANA

Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi
Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi
Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi
Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

YORUMLAR
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Fatih Mehmet Kocaispir, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi - Son Dakika


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