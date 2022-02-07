Başkan Küpeli güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Küpeli güven tazeledi

07.02.2022 17:24

Başkan Küpeli güven tazeledi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Başkan Küpeli güven tazeledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçime tek aday olarak giren Nadir Küpeli, oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Seçimli Olağan Genel Kurulu, Özel E OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın da katıldığı genel kurulda sanayiciler yerini aldı. Genel kurulda açılış konuşmalarını EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı. Divan kurulunun yönettiği seçimli genel kurulda 14 madde oy birliği ile kabul edildi. Seçime tek liste ile adaylığını koyan Nadir Küpeli, oy birliği ile tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

"15 yıllık arsa tahsis rekorlarını kırdık"

Genel kurulda konuşma yapan Başkan Nadir Küpeli geçirdikleri 4 yıllık süreçte yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, pandemiye rağmen Eskişehir OSB'ye ciddi miktarda yatırımcı kazandırdıklarını aktararak, "4 yıllık görev süreci boyunca Eskişehir OSB'ye çok ciddi miktarda yeni yatırımcı kazandırdık. Pandemiye rağmen 2020 ve 2021 yıllarında üst üste 15 yıllık arsa tahsis rekorlarını kırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 256 adet yeni firmaya, tam 442 adet futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen toplam 3 milyon 154 bin metrekarelik alan tahsis ettik" dedi.

"Dünya ile daha çok rekabet etmemiz lazım"

Seçimin ardından konuşma yapan Küpeli, kurumlar arasındaki işbirliğinin sergilendiğini belirtti. Sanayiciler olarak birbirlerine kenetlenerek daha çok üretmelerinin ve dünyayla rekabet etmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Nadir Küpeli şu ifadeleri kullandı:

"EOSB'nin seçimli genel kurulunu başarıyla tamamladık. Sanayicilerimizden oldukça yoğun bir ilgi var. Önümüzdeki 4 yıl için bize yeniden görev verdiler. Bu yükümlülüğün farkındayız. Sanayimiz için, ülkemiz için, kalkınmamız ve üretim için çalışmaya devam edeceğiz. Burada kurumlar arasındaki iş birliğinin güzel bir örneğini de sergiledik. Birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum. Kavgayla, birbirimizin ötekileştirilmesiyle kaybedecek zamanımız yok. Bizim daha çok üretmemiz lazım. Dünya ile daha çok rekabet etmemiz lazım. Bu anlamda güzel bir birliktelik sergilediğimizi düşünüyorum. Bunun da devam etmesini temenni ediyorum."

Genel kurulun ardından tekrar başkan seçilen Nadir Küpeli, tebrikleri kabul etti.

Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi
Başkan Küpeli güven tazeledi

YORUMLAR
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Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Eskişehir, OSB, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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