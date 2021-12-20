Üye Girişi
Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı - Son Dakika

Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı

20.12.2021 13:40
Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hafta sonu CHP tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hafta sonu CHP tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Sosyal politikaların önemle vurgulandığı çalıştayın karşılıklı fikir alışverişi için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Oktay, göreve geldikleri günden bu yana zor günlerinde vatandaşlara el uzatmanın birinci önceliklerini olduğunu kaydetti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay CHP'li belediye başkanlarını 17-19 Aralık tarihlerinde Kayseri'de buluşturan 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı çalıştay kapsamında sunumlar, atölye çalışmaları, toplantılar ve esnaf ziyaretleri yapıldı.

Öncelikle pandemi ve son günlerde ülkenin bir numaralı gündemi olan ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte hayata geçirdikleri sosyal projelerle dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Oktay çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı, "Bu çalıştayda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ne kadar başarılı olduğunu, hayata geçirdikleri sosyal politikalarla bir kez daha gördük. Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada Türkiye kamuoyuna verdiği mesajlar da bu doğrultudaydı. Biz de Marmaris Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana gerek esnaflarımızın gerekse dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için insana dokunmak, her şeyden önce geliyor." - MUĞLA

Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı
Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı
Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Oktay, Marmaris, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
13:23 Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!
13:19 Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi
13:18 Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti
13:07 "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim         
13:42
Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı         
13:29
Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi         
13:19
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, Kayseri'deki çalıştaya katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement