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Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika

Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

03.02.2022 14:27
Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle son aylardaki sel ve diğer doğal afetlerdeki çalışmalar başta olmak üzere yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle son aylardaki sel ve diğer doğal afetlerdeki çalışmalar başta olmak üzere yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Oktay, belediye faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan raporu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunan Başkan Oktay özellikle son aylardaki sel ve diğer doğal afetlerdeki çalışmalar başta olmak üzere yapılan faaliyetleri anlatı.

Başkan Oktay, "2021 yılı Marmaris için afetler yılı olmuştur. Doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kentimizde yaz aylarında yaşanan büyük yangın felaketi kentin silüetini bozduğu gibi bozulan doğanın dengesi kış aylarında yaşadığımız sel ve heyelan olaylarına sebebiyet verdi" dedi.

Tıpkı yangında olduğu gibi sel, dolu, kar yağışı gibi tüm doğal olaylarda 7/24 belediyenin tüm ekiplerinin sahada olduğunu söyleyen Oktay, "Marmarisimizin daha fazla zarar görmemesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" açıklamasını yaptı. Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Marmaris halkının selamını ileterek kendisini Marmaris'e davet etti.

Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise "Yaşanan doğal felaketlerde gösterdiğiniz gayreti biliyorum. Marmaris'in yaşadığı bu şanssızlıkların artık sona ermesini dileyerek tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum" dedi. - MUĞLA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika


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