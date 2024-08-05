Kırıkkale Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazilere Ücretsiz Düğün Salonu Hizmeti Sunacak

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz düğün salonu hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Yeni hizmete giren Düğün Salonu ve Kına Konağı'nın ücret tarifeleri belirlenirken, şehit aileleri ve gazilerin birinci derece yakınlarına bu hizmetlerin ücretsiz olarak sunulması kararlaştırıldı.

Toplantının başlangıcında komisyon raporları okunarak onaylandı. Ardından, yeni hizmete açılan Düğün Salonu ve Kına Konağı'nın ücret tarifesi görüşüldü. Meclis üyeleri tarafından alınan karara göre, düğün salonu kullanımı için belirlenen ücret 25 bin TL, kına konağı kullanımı için ise 10 bin TL olarak belirlendi. Başkan Önal'ın önerisi doğrultusunda, şehit aileleri ve gazilerin birinci derece yakınlarına bu tesislerin ücretsiz tahsis edilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

4 şehir kardeş belediye oldu

Başkan Önal, belediyeler arası yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla Çanakkale, Kastamonu, Kırşehir ve Yalova belediyeleriyle kardeş belediye ilişkisi kurulmasını önerdi. Önal, "Belediyelerimiz arasında yardımlaşma, dayanışma, iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi, sahip olunan imkan ve yeteneklerin ortak kullanılması amacıyla Çanakkale, Kastamonu, Kırşehir ve Yalova belediyeleri ile kardeş belediye olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu önerge de oy birliği ile kabul edilerek, kardeşlik ilişkilerinin kurulması yönünde ilk adımlar atıldı. - KIRIKKALE