Başkan Orhan'a TDED teşekkürü - Son Dakika
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Başkan Orhan'a TDED teşekkürü

14.06.2022 15:40
Başkan Orhan'a TDED teşekkürü

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür plaketi verdi.

Aziziye Belediyesi ile "Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor" konulu ödüllü mektup yarışması ve Ilıca Şiir Şölenini düzenleyen TDED Erzurum Şubesi, kültür ve sanata olan yaklaşımından dolayı Başkan Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Orhan'ı makamında ziyaret eden Murat Ertaş ve Erzurum TDED yönetimi, Ödüllü Mektup Yarışması ve Ilıca Şiir Şöleni'nin bu yıla damgasını vuran etkinliklerden olduğuna vurgu yaptı.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Şiire belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdi. Eserleriyle şiire ve edebiyata adını yazdırmış birbirinden özel isimler Erzurum'da Ilıca Şiir Şöleni ile bir araya geldi. Bunun yanında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yazılan mektuplar, bir başka özel adım oldu. Bu etkinlikleri Aziziye Belediyemizle birlikte gerçekleştirmiş olmak bizi ayrıca mutlu kıldı. Desteği, katkısı, eğitime, kültür ve sanata karşı yaklaşımı için Aziziye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Erzurum'da iz bırakan etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz her iki etkinlik de, başından sonuna çok büyük ilgi gördü. Biz de TDED Erzurum Şubemize teşekkür ediyoruz. İnşallah kültürel ve sanatsal daha birçok etkinlikle hemşehrilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Başkan Orhan'a TDED teşekkürü
Başkan Orhan'a TDED teşekkürü
Başkan Orhan'a TDED teşekkürü

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Kaynak: İHA

Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye, Aziziye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Orhan'a TDED teşekkürü - Son Dakika

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