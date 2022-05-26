Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret

26.05.2022 16:48
Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi gençlerin uğrak noktası oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi gençlerin uğrak noktası oldu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da Millet Kıraathanesi'ni kullanan gençleri ziyaret etti.

Karesi Belediyesi toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ne akın ediyor.

5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi'ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor.

Başkan Orkan'dan ziyaret

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi'ne Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da ziyarette bulunarak, gençlerle bir araya geldi. Gençlere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Orkan, Karesi'ye böyle bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Orkan, "Biz gençler için neler yapabiliriz diye hep bunun çabasındayız. Karesi Millet Kıraathanesi gençlerimizin uğrak noktası oldu. Özellikle üniversite öğrencilerimiz buradan faydalanıyor. Karesi Kent Konseyimiz var. O artık öğrencilerimizi birleştirdiğimiz, eğitim verdiğimiz bir yer. Yetmediği için onun yanında bir bina aldık. Orayı restorasyonuna başladık. İnşallah en kısa zamanda onu da bitirdikten sonra gençlerimize yeni bir yer daha açmış olacağız. Biz istiyoruz ki hem gençlerimiz hem çocuklarımıza da bir faydamız olsun" dedi. - BALIKESİR

Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret
Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret
Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret
Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret

YORUMLAR
500
Bilardo Turnuvası tamamlandı Bilardo Turnuvası tamamlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Dinçer Orkan, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Orkan'dan millet Kıraathanesi'ndeki gençlere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement