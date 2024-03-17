Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çanakkale Deniz Zaferi\'ni kutladı

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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Bir daha geri dönmeyi düşünmeden cepheye koşan Çanakkale şehitlerimizi minnet, şükran, sevgi ve saygıyla yad ediyoruz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. "Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum" diyen Başkan Örki, mesajında şu görüşlere yer verdi; "'Çanakkale Geçilmez'in ispatıdır Çanakkale Deniz Zaferi. Bu savaş Türk Milleti'nin söz konusu vatan olunca yokluklara, zorluklara rağmen bir ve beraber olduğunda nasıl bir güce dönüştüğünün kanıtıdır. Çanakkale Zaferi öyle bir destan ki, tüm dünyaya Türk Milleti'nin varoluşunun haykırışı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, o günleri asla unutmamak ve unutturmamaktır. Bu vatana sahip çıkmak hepimizin görevi olmakla birlikte, atalarımızın verdiği bu mücadele tüm gençlerimizin beyinlere nakış nakış işlenmelidir. Ne güzel ifade etmiş İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın' Bu duygu ve düşüncelerle 109 yıllık bir destan olan Çanakkale Deniz Zaferimizi kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, tüm Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, Kahraman Gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun". - DENİZLİ