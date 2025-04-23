Başkan Özarslan, 23 Nisan'da makamını Ömer'e devretti - Son Dakika
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Başkan Özarslan, 23 Nisan'da makamını Ömer'e devretti

Başkan Özarslan, 23 Nisan\'da makamını Ömer\'e devretti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu babası 2015 yılında şehit olan Ömer Ali Tufan'a devretti.

23.04.2025 16:12  Güncelleme: 16:18
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu babası 2015 yılında şehit olan Ömer Ali Tufan'a devretti.

Keçiören'de düzenlenen tören ve etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu günün 105'inci yıl dönümü. Bugün gelecek nesillerimizin, gençlerimizin heyecanını, coşkusunu ve umut dolu bakışlarını gördüğümüz gündür. Bugün, çocuklarımızın geleceğe olan heyecanının ve umutlarının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabe'de belirttiği gibi bu vatanı ve milleti geleceğin gençlerine emanet etmiştir. Biz Türk milleti olarak Atatürk'ümüzün izinde Cumhuriyetimize sahip çıkacak, Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere taşıyacağız. Bizler her zaman evlatlarımıza sahip çıkacak, onlarla birlikte olacağız. Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

"Atatürk'ün sözleri kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün bir milletin saltanatın gölgesinden kurtularak egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiği, kendi kaderini kendi elleriyle çizdiği bir dönüm noktasının yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte çocuklarımıza, yani geleceğimize ithaf edilen bir bayramın da tarihidir. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara adanmış başka bir bayram yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizi geleceğimize emanet etmiş ve geleceğimiz olan çocuklarımıza da bir bayram hediye etmiştir. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün sözleri, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerinden Yağız Danyıldız, 23 Nisan'ın anlam ve önemini vurgulayan konuşma yaparken, Yağmur Bilgin ise "Egemenlik Bayramı" adlı şiiri okudu.

Başkan Özarslan koltuğunu şehit oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti

Törenin ardından Başkan Özarslan, koltuğunu 18 Ağustos 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Tufan'ın oğlu Ömer Ali Tufan'a devretti. Başkanlık makamına oturan Ömer Ali, Keçiören için hayata geçirmek istediği projeleri büyük bir heyecanla anlattı. Çocuklara yönelik parklar, ders çalışma alanları ve kütüphaneler yapacağını söyleyen küçük başkan, salondaki katılımcılardan alkış aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özarslan, 23 Nisan'da makamını Ömer'e devretti - Son Dakika

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