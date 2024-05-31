Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Gençler ve Çocuklar İçin Sanat ve Spor Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Gençler ve Çocuklar İçin Sanat ve Spor Faaliyetleri Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi\'nde Gençler ve Çocuklar İçin Sanat ve Spor Faaliyetleri Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi, gençlerin ve çocukların sanat ve spora olan ilgisini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkezde piyano eğitimi, fitness salonu ve çocuk kütüphanesi gibi hizmetler sunuluyor. Başkan Bilal Özdoğan, gençlere en iyi yaşam tarzını sunmak için çalışmaların yaz döneminde de artarak devam edeceğini belirtti.

31.05.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, gençlerin ve çocukların sanat ve spora olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Başkan Bilal Özdoğan sadece ilçe genlinde yol kaldırım gibi faaliyetler içinde olmadıklarını gençlere ve çocuklara da en iyi yaşam tarzını sunmak için çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Gençlerimizin kültürel ve spor olarak kullanabilecekleri merkezimizde yaz döneminde de çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.

Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi, ilçedeki gençlerin ve çocukların sanata olan ilgisini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kurslara yoğun ilginin olması ise dikkat çekiyor. Sanatsal kurslardan dikkat çeken piyano eğitimi gençlerin ilgi odağı olurken, merkezde yer alan fitness salonunda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kadınlara, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise erkeklere eğitmenler eşliğinde spor hizmeti sunuluyor. Ayrıca Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar, öğretmen eşliğinde oyunlar oynuyor, masal dinliyor ve sosyal etkileşimde bulunuyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projeden olumlu sonuçlar alınması ise yüzleri güldürüyor. Başkan Özdoğan, "Hacılarımızda hali hazırda devam eden spor kurslarımızla birlikte kültürel etkinliklerimiz ve sanatsal etkinliklerimiz de hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda basketbol gibi branşlarda ve Hacılar Erciyesspor'un futbol altyapısında yaz kurslarımız hızla devam edecek. Başvurular hakkında da sizlere bilgi vereceğiz. Şu anda hali hazırda Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimizde piyano kursumuz devam ediyor ve burada kadınlara pazartesi, çarşamba, cuma günleri; erkeklere ise salı, perşembe, cumartesi günleri spor faaliyetleri düzenleniyor" dedi.

Özdoğan, yazın dolu dolu geçeceğini belirterek, "Spor faaliyetleri, sanat faaliyetleri ve kültürel faaliyetler hızla devam edecek. Şimdiden herkesi bu heyecana katılmaya davet ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı. Piyano eğitimi alan kursiyerlerden Yiğit Ege Hastoprakçılar ise "Burada önce çizgileri ve aralıkları öğrendik, sonra hocamız notaları anlattı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar Belediyesi, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve ilçedeki 7'den 70'e tüm kursiyerlerin hoş vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi çatısı altında kültür, müzik ve spor alanındaki hizmet ve projelerine yenilerini ekleyerek sosyal bir ilçe hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Gençler ve Çocuklar İçin Sanat ve Spor Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika


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