Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin en güzel vesilesidir" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin en güzel vesilesidir"

Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin en güzel vesilesidir"
05.06.2025 17:41  Güncelleme: 17:44
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Hacılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurban Bayramı buluşması, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde yer alan Hacılar Kafe Restoran'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hacılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurban Bayramı buluşması, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde yer alan Hacılar Kafe Restoran'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bayramın manevi atmosferinin vatandaşlar arasında paylaşıldığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayram buluşmasına; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahit Cıngı, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçe protokolü, siyasi parti ve oda temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayram buluşmasında konuşan Başkan Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet günü değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bayramın kendine has özelliklerinden dolayı belediyelere de önemli sorumluluklar düşüyor. Hacılar Belediyesi olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Veterinerlik ve Zabıta birimlerimizle birlikte bayram boyunca sahada olacağız. Kurban kesim alanlarını hijyen kurallarına uygun hale getirdik, mezarlıklarımızı düzenledik ve çevre temizliğiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık."

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da yaklaşık 70 personelimiz, vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için 4 gün boyunca aktif görev yapacak. Kurban atıklarının usulüne uygun şekilde toplanması ve transfer istasyonlarına ulaştırılması konusunda da ekiplerimiz hazır. Hem ibadetlerimizin kabulü hem de çevre düzeninin korunması açısından vatandaşlarımızın hassasiyetine güveniyoruz."

Kurban Bayramı'nın Anadolu kültüründe "işli bayram" olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, bayram süresince belediyenin tüm ekipleriyle vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğini vurguladı. Özdoğan ayrıca:

"Bizler bu güzel ilçede sadece görevimizi yerine getirmekle kalmıyor, gönüllere de dokunmak istiyoruz. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Bayramın tüm İslam alemine, ülkemize ve özellikle Hacılar'ımıza hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum," ifadelerini kullandı.

Dualar Edildi, Bayram Ruhuna Yakışır Buluşma Gerçekleşti

Programda ayrıca, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu ile Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da birer konuşma yaparak bayram tebriğinde bulundu. Baktıroğlu Camii İmamı Sami Kayar tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramın ruhuna uygun şekilde buluştu.

Başkan Bilal Özdoğan, program sonunda yaptığı değerlendirmede, bayramın sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesi temennisinde bulunarak, programa katılan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin en güzel vesilesidir' - Son Dakika

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