Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz Kur\'an kurslarının önemini vurguladı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir'in konuşmacı olarak katıldığı programa katıldı. Başkan Özdoğan, iyi insan yetiştirmek, iyi insan olmak ve ahlaklı bireyler yetiştirmek adına yaz Kur'an kurslarının düzenlendiğini belirtti.

Hacılar Müftülüğü tarafından düzenlenen "Üç Yanılgı Üç Öneri" konulu program, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Kur'an kursu hocaları ve öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Sizlerle bir arada olmaktan gerçekten mutluyuz. İyi insan yetiştirmek, iyi insan olmak, ahlaklı insan olmak, Allah'ını bilen ve peygamberini tanıyan insanlar yetiştirmek adına bu kurslarımız devam ediyor. Biz de yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızı sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bu güzel yaz günlerinde, bilgisayar, telefon, tablet bağımlılıklarından kurtulmak için bu kurslarımızın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Camilerimizi sadece tatil dönemlerinde değil, her zaman cıvıl cıvıl sesleriyle doldurmalarını diliyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza, ailelerimize teşekkür ediyor, sevgili çocuklarımıza uzun ömürler diliyorum. İnşallah sizlerin omuzlarında Hacılar, Kayseri ve bu güzel vatanımız daha güzel noktalara gelecektir" dedi.

Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ise yaptığı konuşmada, "Bizler Müslümanlar olarak dünyayı imar etmeden manevi yönümüzü koruyacağımızı düşündük. Ancak, ne yazık ki bu yanılgımızı acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Kendi değerlerimize uygun sistemler üretmediğimizde, biz istemesek de başkalarının ürettiği ürünlerle dizayn oluruz" dedi.

Program, çeşitli ilahilerin seslendirildiği Türk tasavvuf musikisi konseri ile sona erdi. Ardından, katılımcılara 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Başkan Özdoğan tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - KAYSERİ