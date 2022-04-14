Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor

14.04.2022 12:56
Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her akşam vatandaşlarla aynı sofrada iftar yapıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her akşam vatandaşlarla aynı sofrada iftar yapıyor. Gelen davetlere icabet eden Özkan, teravih namazı sonrası da vatandaşlarla bir araya gelip hem sohbet ediyor hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinliyor.

Ev sakinlerine ve çocuklara bayram hediyesi de veren Özkan, davetlere icabet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Özkan, iftar sonrası ise her akşam farklı bir camide teravih namazını kılıyor. Namaz sonrası ise vatandaşların daveti üzerine birlikte çay sohbetine katılan Özkan, böylelikle hem sohbet ediyor hem de vatandaşları ve mahalleliyi dinliyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bizler, 'mobil başkan' unvanıyla yıllardır vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye ve onlarla istişare etmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda, çeşitli sebeplerle sürekli vatandaşlarımızla beraberiz. Ramazan ayı da Müslümanlar için paylaşma ayı, sohbet ayı. Biz de bu mübarek günlerde, vatandaşlarımızın daveti üzerine iftar sofralarına konuk oluyoruz. Birlikte iftar yapıyoruz. Ev sakinlerine, özellikle de çocuklarımıza küçük küçük hediyelerimizi iletiyoruz. Onları dinliyoruz. Ramazanı böylelikle dolu dolu geçiriyoruz" dedi.

Başkan Özkan, "Her insan bir dünya. Her ailenin kendine göre orijinal bir hikayesi var. İftardan sonra çay içerken, o ailelerimizin hayat mücadeleleriyle, hayatta yaşadığı olaylarla ilgili çeşitli anlatımlarını dinliyoruz. Gerçekten bazen ibretlik hadiselere şahit oluyoruz. Sırça köşklerde, fildişi kulelerde oturarak şehrimizi idare etmek değil, vatandaşımızın her türlü problemini bizzat kendi ağızlarından dinleyerek, onlarla ilgili nasıl bir çözüm olacağını, devletimizin diğer kurumları ile birlikte nasıl halledebiliriz, bunlar üzerine kafa yoruyoruz, dertleniyoruz. Duyduğumuz ibretlik bazı hadiselerle de hayata bakış açımız bir kez daha değişebiliyor. Müslüman Türk milletinin devletine, milletine, bayrağına ne kadar bağlı olduğunu, zor mücadelelere rağmen bazı değerlerden kesinlikle vazgeçmediğini, İslam dininin de milletimizin en birleştirici unsuru olduğunu yakından müşahede etme imkanı buluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor
Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor
Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor
Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor

YORUMLAR
500
Çubuk'ta, üniversite sınavına girecek öğrenciler iftarda buluştu Çubuk'ta, üniversite sınavına girecek öğrenciler iftarda buluştu Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi

Teravih Namazı, Karacabey, Ali Özkan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement