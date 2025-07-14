Başkan Özlü: "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur" - Son Dakika
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Başkan Özlü: "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur"

Başkan Özlü: "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur"
14.07.2025 19:14  Güncelleme: 19:18
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Özlü, hain girişimin millet iradesine doğrudan saldırı olduğuna dikkat çekerek, demokrasi ve milli egemenliğin üzerinde hiçbir güç olmayacağını belirtti.

Başkan Faruk Özlü, 15 Temmuz dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayarak, darbeler Türkiye'sinin çok eskilerde kaldığını, Türk milletinin kendi kaderine ve seçimlerine sahip çıktığını belirterek böyle bir girişimin artık mümkün olmayacağını ifade etti. Özlü, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığım dönemde bir telefon aldım ve Ankara semalarında uçakların uçtuğunu, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını öğrendim. Bugün gibi aklımda olan sürecin başında hiç düşünmeden milletimizin temsil merkezi TBMM'ye gitmek için harekete geçtik. Kendi halkına silah doğrultan bir grup asker ile karşı kaşıya kaldık. Ancak o gece gördüğümüz manzara; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve korkusuz duruşu, Türk milletine yıllardır gösterdiği istikametin doğruluğunu ve verdiği cesaretin ne kadar derin olduğunu bir kez daha o gece kanıtladı. En kara gece, 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan vatandaşlarımızı bütün dünya gıpta ile izledi. Geçmişte olduğu gibi o gece yaşananlar bile birçok ülkeye ilham oldu, dengeleri değiştirdi. Yaşananlar bize büyük bir ders oldu, her geçen yıl demokrasimize daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini hatırlattı. O kara gecede ülkesine sahip çıkan her bir hemşehrimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. En önemlisi de o gece hiç düşünmeden şahadete yürüyen, ilk kurşunu atan Ömer Halisdemir başta olmak üzere, Düzce'mizin şehidi Ufuk Baysan'a kadar kendi askerinin silahından çıkan kurşunla şehit olan 251 kardeşimizi saygı ve rahmetle anıyor, 2 binden fazla gazimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Türkiye artık darbe geçmişini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştür, istikrarını ve büyümesini 85 milyon ile hayata geçirmeye devam edecektir. Yüce Allah, aziz milletimizi, güzel vatanımızı korusun. Birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur' - Son Dakika

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