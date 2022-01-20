Başkan Özlü, TDBB toplantısı için Manisa'da - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Manisa'da düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlık etti. Başkan Yasin Özlü'nün de katılım gösterdiği toplantıya Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Türkiye'den birçok belediye başkanı katıldı. Türk dünyasında yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda, Türk devletleri arasında gelişen iş birliğinin 2022 yılında daha fazla yaygınlaştırılarak devam edeceği ve yeni projelerin hayata geçirileceği açıklandı.

Başkan Özlü, TDBB toplantısı için gittiği Manisa'da önceki dönem Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay'ı yeni görev yeri Yunusemre Kaymakamlığı'nda ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü, yeni görev yerinde Kaymakam Kantay'a başarılar ve kolaylıklar diledi. - KOCAELİ