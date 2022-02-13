Başkan Özlü: "Türkiye'de bir ilk olacak" - Son Dakika

Personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, " Yeni hedefimiz dijital dönüşüm. Şu anda bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekibiyle toplantıda bir araya geldi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı konuşmada, ilçedeki imar ve yapı işlerinin büyük oranda arttığını söyleyen Özlü, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre nüfusumuz 111 bin 641 kişi oldu. Başiskele'mizde her geçen gün büyüyen kocaman bir aileyiz. Bu doğrultuda kentimizin doğasına uygun, sağlam, kullanışlı ve kent estetiğini göz ardı etmeden vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla yaşayabileceği yapı ve binaları ilçemize kazandırmalıyız. İlçemizde pandemiye ve birçok zorluklara rağmen inşaat sektöründe büyük hareketlilik var. Her zaman başkan yardımcılarım ile istişare halindeyiz. Onlarla verileri analiz edip ona göre politikalar belirliyoruz. İnşaat güvenliği temel meselemiz. Bir evladımız inşaattan düşse bunun vebalini ödeyemeyiz. Biz en azami seviyede tedbirimizi alacağız. Müteahhitlere ve yap-satçılara da bunu uygun bir dil ile anlatmamız gerek. Uygun bir dil kullanılırsa bizi anlayacaklar ve onlar da tedbirlerini sıkı tutacaklardır" dedi.

"Yeni hedefimiz dijital dönüşüm"

İmar ve iskan işlemlerinde şeffaf davranmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Özlü, "Bu süreçte şeffaf bir belediyecilik örneği gösterek vatandaşlarımızı bilgilendirmek çok önemli. Yeni hedefimiz dijital dönüşüm. Şu anda bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Bunun en önemli ayağı imar birimlerimiz. Genç bir belediyeyiz, genç bir ekibimiz var. Gençlerimizin engin fikirleri ve enerjileriyle ortaya yeni bir şey koyuyoruz. Başarılı olursak tüm ülkeye örnek model olacağız. Daima heyecanımızı korumamız lazım. Amacımız dün yaptıklarımızı destanlaştırmak değil, yeni destanlar yazmak. Kendimizi yenilemezsek küçülmeye başlarız" diye konuştu.

" Kocaeli'nin mali açıdan en güçlü belediyesiyiz"

Başkan Özlü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekibiyle yaptığı toplantıda ise destek hizmetleri biriminin belediyenin gövdesi olduğunu söyledi. Özlü, "Başiskele'mizde yapılan güzel işlerde sizin desteğiniz çok büyük. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin gövdesi konumundasınız. Kentimizde hemşehrilerimize 2,5 yılda pandemiye ve birçok sıkıntıya zorluğa rağmen, Kocaeli'nin mali açıdan en güçlü belediyesiyiz. Sizden istirhamım yapacağımız bu işlerde israfa yol açacak şeyleri tekrar gözden geçirin. Sizin en küçük bir tasarrufunuz bile bize büyük bir bereket getiriyor. Kamu kaynaklarımızı kullanırken milletin kaynakları olduğunu unutmamamız gerekir. İsraftan mutlaka kaçınmalıyız. Başiskele'mizde 111 bin 641 kişilik bir aileyiz ve biz bu aileye hizmet için varız. Hep birlikte bu güzel ilçemiz ve ailemiz için kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanacak, kentimizi geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ