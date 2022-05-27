Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi

27.05.2022 12:31
Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 1. taksit ödemesini yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 1. taksit ödemesini yaptı.

Veznede çalışan memurlara kolaylıklar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi'nde vergi dönemi olduğu için ilk taksitlerimizi yatırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ben de bugün veznemize hem kendi vergimi hem de annemin vergisini yatırıyorum. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Vergilerden gelen gelirlerden ve merkezi hükümetten gelen gelirler çerçevesinde hizmetlerimiz yapılıyor. Cumartesi ve Pazar günü vergisini ödeyemeyen vatandaşlarımız için 09.00 ile 17.00 saatleri arasında veznelerimiz hizmet verecek. Vergilerini, internetten veya veznelerden ödeyen tüm hemşehrilerime Melikgazi ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi
Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi
Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi

YORUMLAR
500
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi Merkezefendi Belediyesi'nden emlak vergisinde son gün uyarısı Merkezefendi Belediyesi'nden emlak vergisinde son gün uyarısı
Kaynak: İHA

Melikgazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Vergi, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement