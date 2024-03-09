Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Personeliyle Gününü Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Personeliyle Gününü Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Personeliyle Gününü Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeliyle bir araya gelerek günlerini tebrik etti. Başkan Palancıoğlu, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, Melikgazi Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Günün anısına tüm kadınlara çiçek hediye edildi.

09.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:20
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli ile bir araya gelerek günlerini tebrik etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Palancıoğlu; "Kadınlar aile müessesesinin ayakta kalmasını sağlaya kişilerdir. Kadın ne kadar donanımlı olur ve kendini iyi yetiştirirse toplum o kadar iyi bir konuma gelir. Biz Melikgazi'ye ve Kayseri'mize çok güzel hizmetler kazandırdık. Özellikle de kadınlarımıza yönelik birçok proje hayata geçirdik. Melikgazi Belediyemizde birçok kadın çalışanımızla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Yapılan iyi çalışma bizleri daha da iyi konuma getiriyor. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim. Toplumun en birleştirici unsuru olan kadının elinin değdiği her yerde ve her işte başarı vardır. Kadının her alanda olması ve her seviyede temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ailenin ve toplumun temel taşı olan, hayatın her anını varlıklarıyla onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımız sadece bir gün değil her gün bizler için önemli. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu, günün anısına tüm kadınlara Melikgazi Belediyesi adına çiçek hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Personeliyle Gününü Kutladı - Son Dakika

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