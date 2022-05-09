Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı

09.05.2022 12:27
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nin ev sahipliğini yaptığı İstanbul, Trabzon, İzmir ve Sivas gibi kadim liselerin de yer aldığı 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nin ev sahipliğini yaptığı İstanbul, Trabzon, İzmir ve Sivas gibi kadim liselerin de yer aldığı 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Lisemizin ev sahipliğinde Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresine katıldık. Bu kadim okullarımız kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada çaba ve gayret sarf etmiştir. Vatanımızın kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda ve ilerleyişinde rol alan eğitim kurumlarımız bizler için çok değerli. Kayseri Lisemiz cumhurbaşkanları, bilim adamı, sanatçı, siyaset adamları ve büyük insanlar yetiştirmiş bir okulumuz. Bu kadim liseleri ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bende buradan mezun olalı 35 sene geçmiş. Kayseri Lisesi 1987 mezunuyum. Böylesinde bir tarihe ve şanlı ecdada sahip liseden mezun olduğum için gurur duyuyorum. Burada toplanmamızın sebebi, 15'li yaşlarda bu ülkeyi savunmak için cepheye gitmiş öğrencilerimizi yad etmek. Onlar vatanımız için canını ortaya koymuş. Bizlerinde çok çalışması ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Gençlerimiz inşallah ecdadının yolunda başarıyla hayatlarına devam eder. İstanbul, Trabzon, İzmir ve Sivas illerinden liselerin katıldığı program vesilesiyle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı
Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı

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Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı

Trabzon, Kayseri, İzmir, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, 'Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseler Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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